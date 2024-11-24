Ünlü tiyatro oyuncuları bugün Çorum’da “Aşk Eski Bir Yalan” adlı oyunu sahneleyecek.

Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel olarak sergilenen “Aşk Eski Bir Yalan” isimli oyun yarın (25 Kasım 2024 Pazartesi günü ) saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Usta sanatçının Türk tiyatrosuna yaptığı katkıları kutlamak amacıyla sahneye taşınan oyunda Yelda Alp Levent ve Cengiz Güleryüz de rol alıyor.

Hitit Tiyatro Sanat tarafından organize edilen oyunun biletleri Gazi Caddesi üzerindeki Erdem Optik’ten ve 0 549 251 33 06 nolu telefondan temin edilebilecek.

Editör: HABER MERKEZİ