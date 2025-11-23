Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Çorum merkez Tarhan Köyünden Asiye Erçin, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

CHP İl Başkan Vekili Garip Özgür’ün dayısının eşi, Erkan ve Yaşar Erçin’in anneleri Asiye Erçin’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirtilirken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde Hakka yürüme erkanı düzenlendi. Tarhan Köyü’nde gerçekleştirilen rızalık alma erkanının ardından Asiye Erçin, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Vekili Garip Özgür, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eker, bazı partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi