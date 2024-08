Vali Zülkif Dağlı, kent merkezinde yaşayan 100 yaşındaki Kezban Say'ı evinde ziyaret etti. Ulukavak Mahallesi'nde kızı ile yaşayan Kezban nine, ziyaretine gelen Vali Dağlı'yı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Zülkif Dağlı, elini öptüğü Kezban Say ile sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kezban Say, Vali Dağlı'ya “arada bir gel" dedi.

Kezban Say'ın isteğine cevap veren Vali Dağlı tekrar ziyarete gelme sözü verdi.

Editör: İHA AJANS