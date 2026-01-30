Üçköy Köyünün ileri gelenlerinden Fatma Yalçınkaya vefat etti. 109 yıllık bir ömür süren Fatma Yalçınkaya (Fadime), kimsesi olmadığından, kaldığı Huzurevinde hayata veda etti. Merhumenin cenazesi Üçköy’de toprağa verildi.

Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi, Fatma Nine’yi evinde ziyaret ederek sorunları ile yakından ilgilenmişti.

Köy Muhtarı Hasan Sezgin, Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin ve köy halkı ile görüşen Vali Çiftçi, daha sonra Fatma Ninenin Huzurevine yerleşmesini sağlamıştı. Kimsesi olmayan ve yaklaşık 4 yıldır Huzurevinde kalan Fatma Yalçınkaya burada vefat etti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi