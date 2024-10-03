YRP Milletvekili Mehmet Aşıla, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Gündem dışı söz alan Mehmet Aşıla, son günlerde artan çocuk ve kadın cinayetlerini gündeme getirerek: “Bir kerede kendi inançlarımıza değerlerimize sahip çıkalım ve İDAM cezasını yeniden getirelim” dedi.

Aşıla yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “Şu hâle bakın, hiç kimse çocuğunu, kızını, hanımını, annesini sokağa yalnız çıkarmak istemiyor. Tecavüzler, tacizler, kapkaçlar, saldırılar, cinayetler almış başını gidiyor. Bu ülkede bakanların, milletvekillerinin dokunulmazlığı var ama en çok korunması gereken hanımlara ve çocuklara maalesef herkes dokunuyor; böyle adaletsizlik olmaz.

En acısı da bu dokunanların yaptığı yanına kâr kalıyor. Eğer siz bu sapıkların hak ettikleri cezaları devlet olarak vermezseniz, onların cezasını cezaevindeki hükümlüler veriyor. “Efendim, ölüm cezası olursa bizi Avrupa Birliğine almazlar.” Ya, Allah aşkına, bir kerecik de kendimiz olalım. Bırakın şu “Avrupa Birliği ne der?” takıntısını! Bir kere de kendi değerlerimize, inancımıza uygun davranalım ve idam cezasının yeniden getirelim diyor, teşekkür ediyorum”

Editör: Haber Merkezi