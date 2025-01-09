Aşıla, TBMM’de söz alarak, kira artışlarının yüzde 58, vergilere gelen zammın yüzde 44 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30, emekliye ise yüzde 15.75 oranında zam yapılmasına “Adaletin bu mu dünya?” diye tepkisini dile getirdi.

Aşıla, “2024 yılı sonu itibariyle kira artışı yüzde 58. 2023-2024 yıllarında vergilere yapılan yüzde 200 artışın ardından 2026 yılında vergi artışları yüzde 44.5, TÜİK’e göre 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.8, ENAG’a göre yüzde 83.4, 2025 yılı orta vadede enflasyon hedefi yüzde 17.5 ve beklenen enflasyon yüzde 21.5. Buna karşın 2025 yılının tamamı için belirlenen asgari ücret 22 bin 104 TL. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam yüzde 15.75, memur ve memur emeklisine yapılan zam ise 11.54. ‘Adaletin bu mu dünya?’ demekten kendimizi alamıyoruz. Bu haksız ve adaletten yoksun maaşları zamları ile 2025 yılı henüz başlamadan bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi