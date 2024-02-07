Çorum’un ünlü kasaplarından, Bahabey Caddesi’ndeki Ekol Et Sahibi Engin Başaran, et fiyatlarının yüksekliğinden, vatandaşların haklı olarak şikayet ettiklerini, ancak asıl mağduriyeti kasap esnafının yaşadığını söyledi.

Besicilerin girdi fiyatlarında meydana gelen artışların maliyeti artırdığını, kendilerinin de, maliyetin üzerine cüz’i bir kâr koyarak satış yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Engin Başaran, “Fiyatlar vatandaşın alım gücünü aşınca, satışlarımız azalıyor. Buna bir de, kamu kuruluşlarının ucuz et satışları eklendiğinde, dükkanımızı çeviremez hale geliyoruz” diye konuştu.

Kira, personel gideri, vergi gibi masrafları olmayan resmi kurumların eti biraz daha ucuza satmalarının son derece doğal olduğunu vurgulayan Başaran, “Bize de bu avantajları sağlasınlar, biz de ucuz fiyattan et satalım” ifadesini kullandı. Engin Başaran, mesleki kuruluşların sorunlarına daha yakından eğilmelerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

1989’da mesleğe başladığını ifade eden Engin Başaran, Halk Et gibi kurumlarla ve zincir marketlerle rekabet edebilmek için yıllardır devamlı yenilikler yaptıklarını, Adana kebap, köfte, pirzola gibi hazır ızgaralıklarla düğün, mevlid, nişan gibi toplu yemeklerin değişmez adresi olduklarını, Çorum’un en ünlü güvecine de imza attıklarını vurguladı.