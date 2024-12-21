Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve davetliler katıldı.

Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan âşıklık geleneğinin ilimizdeki temsilcileri, programda maharetlerini sergilediler.

Etkinlik sonrasında Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın, Müslüm Koygun (Aşık Cefai), Sürmelican Kaya, Muharrem Öztürk (Ozan Yoloğlu), Gülizar Şen, Haydar Ünlüyor, Haydar Kılıç (Ozan Gari)’a çiçek verdi.

Editör: Haber Merkezi