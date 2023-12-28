Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan vefa gecesine, Beled6iye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin önde gelen kültür insanlarından, ünlü sanatçı Bayram Bilge Tokel, Kurtoğlu’nun sanat dostları ve sevenleri katıldı.

Eğitimci-yazarlar Muzaffer Gündoğar, Ethem Erkoç, Mehmet Akbaş ve Bayram Bilge Tokel, birer konuşma yaparak Aşık Rıfat Kurtoğlu’nun sanatçı kişiliğini ve bazı anılarını anlattılar. Bayram Bilge Tokel, Kurtoğlu’na sürpriz olarak kendisinin şiirlerinden bestelediği üç türküyü sazıyla-sözüyle sundu. Ardından da Çorumlu ozanlardan türküler söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın da, Tokel’in önerisi üzerine Kurtoğlu’nun ismini bir cadde veya parkta yaşatacaklarını söyledi. Koah hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile salona gelen Aşık Rıfat Kurtoğlu, büyük sevgi ve saygı çemberi içinde çıktığı sahnede, adeta rahatsızlığını da aşarak duygusal bir konuşma yaptı.