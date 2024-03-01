Çorum’da geçtiğimiz 2 yıl olduğu gibi bu yıl da sahurda ramazan davulu çalınmayacağı öğrenildi.

İYİ Parti, davulcuların mağdur olduğunu dile getirerek Saat Kulesi PTT önünde basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, emekçi davulcuların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini bu geleneğin 150 sürdüğünü dile getirdi.

Türk’ün İslamiyetin değerlerini örf ve adetlerini yaşatmak için Ramazan davulunun çaldığını savunan Yıldız, şunları söyledi: “Buradan Çorum Belediye Başkanı Sayın Aşgın’a sesleniyorum. Sayın Aşgın bizler örf adetlerine bağlı vatandaşlarız. Yavaş yavaş yok etmeye çalıştığınız değerlerimize şu an elinde olan yetkiyle yapılan yanlıştan dönünüz. Kışın bir nebze de olsa evlerine ekmek götürmek için mücadele eden davulcuların sesine kulak veriniz.”

Açıklamasında davulculara söz de veren Yıldız, “Sizlere buradan söz veriyorum 1 Nisan sabahı Sayın Aşgın’ı sizlerle birlikte davullar eşliğinde yolcu edip eski günlerimize tekrar döneceğiz.” dedi.

“VATANDAŞ İSTİYOR”

Davulcular adına açıklama yapan Murat Işık da vatandaşların sahurda davul çalınması, davul geleneğinin sürdürülmesi talebinin olduğunu belirterek, “Geleneklerimiz git gide yok oluyor, Sungurlu’da, İskilip’te, Bayat’ta çalınıyor da neden Çorum’da çalınmıyor? Pandemi ve deprem nedeniyle 2 yıl çalmadık. Geçen yıl belediyemiz bizlere söz verdi ama bu yıl komple kaldırıldığı söyleniyor. Çorum’da 50 tane emekçi bu iş için emek veriyor. Vatandaşlarımızın kapısına gidiyoruz gönüllerinden ne koparsa onu alıyoruz. Senelerdir bu böyle. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.