Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yüksel Kiremit ve Yüksel Un fabrikalarının sahiplerinden Ali Osman Yiğittaşçı’yı ziyaret ederek babası Mustafa Yiğittaşçı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Aşgın, Yüksel Kiremit ortaklarından Ahmet Taran’a da, annesi Memnune Taran’ın kaybından dolayı Allah’tan rahmet ve sabır diledi. “Mekânları cennet olsun” temennisinde bulundu.

Başkan Aşgın’ın ziyaretlerine Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı da katıldı.