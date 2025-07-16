Çorum’u bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Alacagücü lige katılamama tehlikesi ile karşı karşıya. Alacalı futbolseverlere bu sezon bir ilk yaşatmak için yola çıkan Alacagücü yönetimi bütçe oluşturma girişiminden sonuç alamadı.

Kulüp Başkanı Kadir Bayat önderliğinde oluşan bir heyet yaklaşık 1 ay önce bütçe oluşturmak için çalışmalara başladı. İlk olarak Belediye Başkanı Şerif Arslan’dan veto yiyen Alacagücü yönetimi daha sonra Alacalı iş insanlarına yöneldi. Alacalı iş insanları ile yapılan görüşmelerden manevi desteği alan ancak bir türlü maddi destek alamayan Alaca yönetimi son olarak Alacalı siyasilerin kapısını çaldı. Siyasilerden de gereken desteği göremeyen yönetim son çare Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Avni Çelik ile Çelik’e yakın bir isim üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Çelik’ten de beklenilen destek gelmeyince yönetim lige katılmama kararı aldı.

Alacalı futbolseverleri çok üzecek bu haberi de Kulüp Başkanı Kadir Bayat verdi. Bayat, 1 aydır bütçe oluşturmak için gerek siyasiler, gerek iş insanlarının kapılarını çaldıklarını ifade ederek tüm kapıların yüzlerine kapandığını duyurdu.

Siyasilerin ve iş insanlarından manevi yönde destek göreceklerinin sözünü aldığını belirten Bayat, “Ancak iş maddi desteğe gelince herkes kapılarını bize kapattı. Ne yaptıysak olmadı. Kime gittiysek olmadı. Alaca’da futbolu bizim kadar seven çıkmadı maalesef. Güvendiğimiz iş insanları bile “Cami, okul, medrese yaptırırsan destek veririz. Ama futbola para veremeyiz” diyerek kapısını kapattı.

Biz Alacagücü yönetimi olarak Alaca’da futbola gönül veren vatandaşlarımıza bir ilk yaşatmak istiyorduk ama olmadı. 10 günlük süre içerisinde maddi anlamda bir destek göremezsek kesin olarak Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne (BAL) katılmayacağız” dedi.