Anma programları kapsamında ilk etkinlik 10 Temmuz 2025 tarihinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde düzenlenen seminerle başladı. “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” konulu seminere 28 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. 14 Temmuz’da ise aynı konu üzerine düzenlenen iki ayrı seminere toplamda 91 yükümlü ve 12 müdürlük personeli katılım sağladı.

Seminerler, Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan İl Vaizi Faruk Özdemir tarafından verildi. Sunumlarda, birlik ve beraberliği tehdit eden unsurlar, din istismarının karakteristik özellikleri ve bu istismarla mücadele yolları ele alındı.

Etkinliklerin bir diğer ayağında, Müdürlük personeliyle birlikte Çorum Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’nın mezarı ziyaret edildi. Ziyarette şehit için dualar edildi. Ardından, il protokolünün de katılımıyla Çorum İl Şehitliği ziyaret edildi.

Muhabir: Haber Merkezi