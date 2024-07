AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başkan Aşgın, “Esas olan davamızdır ve bu davada bıkmadan, usanmadan, yılmadan, heyecanımızı asla zayıflatmadan, enerjimizi asla birbirimize kullanmadan yeni destanlar yazmaya, yeni zaferlere yelken açmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Aşgın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler herhangi bir parti değiliz, herhangi bir siyasi hareket değiliz. Biz bir medeniyetiz, bizim geleceği söyleyecek çok sözümüz var ve ilhamımızı Hz. Hüseyin‘den olacağız, birbirimizle buluştuğumuz her anda, birbirimizin gözüne baktığımız her anda samimi olacağız.

Süreç içerisinde ufak tefek eksikliklerimiz olabilir, belediyeyi kazandık kaybettik bunların bizim için çok fazla önemi yok. O zaman önümüze bakacağız. Recep Tayyip Erdoğan önümüzde mi hamdolsun. Esas olan davamızdır ve bu davada bıkmadan, usanmadan, yılmadan, heyecanımızı asla zayıflatmadan, enerjimizi asla birbirimize kullanmadan yeni destanlar yazmaya, yeni zaferlere yelken açmaya devam edeceğiz. Yeter ki bizler oradaki noktada samimi olalım. Teşkilatlarımızın iri ve diri olması çok önemli, çok kıymetli. Asla ümitsizlik yok. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Siz bakmayın Türkiye’de 3-5 belediye kaybettik, biraz oy oranlarımız düştü ama emin olun her zaman bir esnafın yanında, gençlerin yanında, hanımefendilerin yanında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bizim yaptığımız eksikliklerimiz var, hatalarımız var, kendimize çekidüzen vermemiz gereken noktalar var, bunları yaptığımız noktada önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Yeter ki biz değerlerimize sahip çıkalım, yeter ki biz davamıza sahip çıkalım.

Başarının birinci kriteri tevazu ve mütevazilik. Samimi olacağız, birbirimize samimi olacağız, gözüne bakarak söylemediğimiz hiçbir şeyi arkasından konuşmayacağız. Davamıza, medeniyetimize samimi olacağız. Gündelik çıkar ilişkileri asla bizim duruşumuzu bozmayacak.

Çalışacağınız, üreteceğiz daha güzel bir memleket, daha güzel bir şehir oluşturacağız. Büyük bir coşku, büyük bir aşkla çalışacağız, büyük zaferlerin böylece altına imzamızı atmış olacağız. Ben bu davaya inanıyorum, teşkilatlarımıza inanıyorum. Her şeyden önce yürüyüşü güzel, duruşu güzel Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan’a inanıyorum. Bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak tarihimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz. Birçok belediyemizin kazanmasında emeği olan teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum, durmak yok yola devam…”

