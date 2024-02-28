31 Mart yerel seçimlerde yeniden AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Halil İbrahim Aşgın, yeni dönem projeleri arasında sentetik saha olduğunu söyledi. Yeniden Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum'u sporda şaha kaldıracaklarını belirten Başkan Aşgın, mevcut 4 sentetik sahasının yanı sıra 2 tane daha nizami sentetik saha yapacaklarını belirtti. Sahalardan birini İtfaiye Sahası'nın yanında bulunan alana yapacaklarını belirten Aşgın, diğerini de ASKF tarafından belirlenecek bir alana yapılacağını söyledi.

Amatör sporu çok önemsediğinin de altını çizen Aşgın, U16 Ligi'nde dereceye giren sporcuları ve kulüpleri tebrik ederek Çorum'u gruplarda temsil edecek olan Çorum Anadolu FK'ya da başarılar diledi.

Editör: RIFAT KARA