Çorum Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren pehlivanlara kispet (pehlivanların yağlı güreş yaparken giydikleri, belden baldıra değin uzanan, dar paçalı, dar belli meşin pantolon) hediye edildi.

Çorum Belediyesi tarafından, güreşçilerin isimlerinin de yazılı olduğu özel yapım kispetler, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından bizzat dağıtıldı. Beraberinde Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte güreşçilerin antrenmanını ziyaret eden Aşgın, kispetleri sahiplerine verirken, çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı. Aşgın, yeni sezonda katılacakları müsabakalar için güreşçilere başarı dileklerinde bulundu.