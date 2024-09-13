Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, Çorum halkının Mevlid Kandili'ni kutladı.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mevlid Kandili nedeni ile yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) yeryüzünü şereflendirdiği bir Mevlid Kandili'ne daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. Yaşamı boyunca Peygamber Efendimiz (S.A.V) adaletiyle, hoşgörüsüyle, merhametiyle ve güzel ahlakı ile tüm insanlığa örnek olmuştur.

Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz bu mübarek günde Peygamber Efendimizin (S.A.V) sözleriyle, davranışlarıyla bizlere vermiş olduğu mesajları anlamalı ve hayatımızda tatbik etmeliyiz. Yüce dinimiz İslam’ı bizlere öğreten, adalet, merhamet, hikmet ve muhabbet peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin sene-i devriyesini idrak ederken, O’nu daha iyi anlamaya ihtiyacımızın olduğu zamanları yaşamaktayız.

Mevlid Kandili’nin, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, milletimizin birlik ve beraberliğine, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın her yerinde zulüm gören bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum.”

Editör: Haber Merkezi