Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Özünel ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Feyzullah ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Belediye Meclis Üyesi Bilal Selman Özünel ile birlikte Feyzullah Özünel’in babası, Necla Özünel'in eşi; AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkam Özünel’in ise amcası olan emekli öğretmen Mahmut Özünel (70) rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Bilal Selman Özünel ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aşgın: “Merhum Mahmut Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ