Belediye Başkanı Aşgın, yayımladığı mesajda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunarak “1 Mayıs’ın birliğimizin, beraberliğimizin, dirliğimizin, dayanışmamızın, kardeşlerimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın mesajında “Gerek kültürümüzde gerekse inancımızda emek, alın teri, iş, hizmet, çalışmak bunlar en yüce değerlerdendir. Her zaman bunların bir değer olduğu anlayışının farkında olduk. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terinin kutsal olduğunu bilen bir anlayışla hareket ettik. Belediyemizde görev yapan tüm mesai kardeşlerimizin yaşam koşullarının daha da iyileşmesi için her türlü adımı attık. İşçi kardeşlerimizin haklarına hassasiyetle sahip çıktık. Bundan sonra da bu anlayışla görevimize devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının gündeme alındığı bir gün olduğu, bu konularda farkındalık oluşturduğu için oldukça önemli bir gün olduğuna inanıyoruz” görüşüne yer verdi.

Başta Çorum’da ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini sunan işçiler olmak üzere tüm emekçilerin gününü tebrik ettiğini kaydeden Başkan Aşgın açıklamasını “1 Mayıs’ın birliğimizin, beraberliğimizin, dirliğimizin, dayanışmamızın, kardeşlerimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.” diyerek tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)