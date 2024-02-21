Aşgın, beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, belediye başkan yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, belediye meclis üyeleri Ertuğrul Eren, Ubeydullah Ahıskalı, MHp İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, belediye meclis üyesi adayı Ahmet Yağmur Çırak ile birlikte Zanaatkârlar Küçük sanayi Sitesi yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, kooperatif ortakları ile çalışanları tarafından karşılandı.



Aşgın, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı’ya başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında ayrıca dua okundu.

Başkan Aşgın, daha sonra ise kooperatif yönetimi ve ortaklarıyla birlikte kahvaltı yaptı.

Kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler alan Aşgın, esnaf ve sanatkarların sorunlarını da dinleme fırsatı buldu.

Zanaatkarlar Küçük sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Çorum için büyük bir kazanç olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, yapılan başarılı çalışmadan dolayı kooperatif yönetimi ve yüklenici firmayı tebrik etti.

Aşgın, Çorum Belediyesi olarak da her zaman Zanaatkarlar ve benzeri kuruluşlara her türlü desteğe hazır olduklarının da altını çizdi.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aşgın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Fındıkcı, ayrıca 31 Mart seçimlerinde de Cumhur İttifakının adayı olan Aşgın’a başarılar diledi.