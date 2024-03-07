Ziyarette daha önce yapılan görüşmelerde fikir birliğine varılan konuların projelendirilmesi, Çorum Eczacı Odası ve Çorum Belediyesi arasında ortak hizmet projeleri ve Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları Finans Desteklerinde alınabilecek projeler kapsamında çalışmaların taslak protokol hazırlıklarına başlanmasına karar verildi.

Ziyaret esnasında daha önceden görüşmesi yapılan; Türk Eczacıları Birliği'nin Yurt Dışı ithal İlaç Birimi üzerinden hastalara yurtdışından ilaç temin etme görevi gibi kamusal görev yapan ve yine Çorum Eczacı Odası’nın vatandaşlara vermeyi planladığı proje aşamasında olan diğer kamusal hizmetler konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Afacan, Belediye Başkanı Aşgın'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ