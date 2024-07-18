9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek, Çorum’un özel “konuk il” olarak belirlendiği Yöresel Ürünler Fuarı’na katılma konusunun ele alındığı ziyarette, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı’dan sonra Belediye Başkanı Aşgın da, Çorum FK’ya tam destek mesajı verdi.

Çorum’u 1. Lig’de temsil eden Çorum FK’nın tüm Çorumluların gurur kaynağı olduğunu, Belediye olarak mümkün olan her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, yeni sezonda desteğin artırılması için imkânı olan hemşehrilerini yönlendirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.