Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler CHP İl Başkanlığı'na bayram ziyaretinde bulundu.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın'ı CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz karşıladı. Ramazan bayramının barış ve dostluğu da beraberinde getirdiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Aşgın, Milletvekili Tahtasız, CHP İl Başkanı Solmaz ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyelerinin bayramını kutladı. 4 yıl seçim olmayacağını ifade eden Aşgın, birlik ve beraberlik içerisinde Çorum'a hizmet edilmesi gerektiğini belirtti.

Aşgın'ın sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise, Aşgın'ı yeniden tebrik ederek Çorum'a yapacağı hizmetlerde kolaylıklar diledi.