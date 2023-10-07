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Türkiye’de her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müftü Yardımcıları ile Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve İsmail Yağbat da hazır bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer’in nezdinde tüm din görevlilerinin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.

Daha sonra İl Müftülüğü personellerini görev yerlerinde tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Aşgın, din görevlilerin haftasını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Müftü Muharrem Biçer ve Müftülük personeli de Başkan Aşgın ile beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.