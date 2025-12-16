Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Gülşah Durbay için Çorum Belediye Başkanı Aşgın da başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Manisa halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR