Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E grubunda yer alan ve ilk kez katıldığı ligde sezonun ilk maçını 17 Mart Pazar günü, Çorum’da Samsun temsilcisi Atakum Gelişim’le oynayacak olan Çorum Belediyespor’un antrenmanını ziyaret etti.

5 takımlı grupta, sezonun ilk haftasını BAY geçen Çorum Belediyespor, Atakum Gelişim’le oynayacağı maçın hazırlıklarını Yeni Spor Salonu’nda sürdürürken, Belediye Başkanı Aşgın, dev adamlara moral ziyaretinde bulundu. Takımın durumuyla ilgili bilgi alan Aşgın, basketçilere başarı dileklerinde bulunurken, baklava ikram etti.

Basketbola ilgili olduğu bilinen Belediye Başkanı Aşgın, parkeye inmişken ter atmayı da ihmal etmedi.

Grupta, ilk maçlarda Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü, Samsun Atakum Gelişim’i 93-47, Trabzonspor da Erzincan temsilcisi İliç’i 79-41 yenmişti.

Çorum Belediyespor’la Samsun Atakum Gelişim arasında 17 Mart Pazar günü, Yeni Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.