Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret etti. Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile bir araya gelen Aşgın, bölgesel spor faaliyetleri ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Çorum'daki amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi konularında çeşitli önerilerde bulunuldu. Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak sporun gelişimine verdikleri önemi vurgulayarak, federasyonla işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Aşgın, Başkan Yardımcısı Yağbat ve Müdür Solak'a teşekkür ederek, spor kulüplerinin yaşadığı zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Arıcı, işbirliği ve desteklerin sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür ziyaretlerin, yerel sporun gelişmesi ve sporculuk altyapısının güçlenmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.



Editör: RIFAT KARA