Belediye Başkanı Aşgın yayınladığı mesajda 1 Mayıs’ın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.

İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terinin kutsal olduğunu bilen bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Belediyemizde görev yapan tüm mesai kardeşlerimizin yaşam koşullarının daha da iyileşmesi için her türlü adımı attık. Şehrimize hizmet ederken, işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR