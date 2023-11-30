Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine Belediye Meclisi tarife komisyonunun hazırladığı rapor Aralık ayı meclis toplantısında görüşülecek.

Çorum Belediyesi, yeni yılda başta su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerinde zam yapmama kararı aldı. Tarife komisyonu, Başkan Aşgın’ın talimatı üzerine 2023 birim fiyatlarının, 2024 yılında da geçerli olması için çalışma yürütüyor. Toplu ulaşım, su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, Halk Ekmek, spor tesislerindeki faaliyetler ve kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmayacak.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla, belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere herhangi bir zam yapmama kararı aldık. Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu, toplu ulaşım ve ekmek başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmetin tarifesi aynı kalacak. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarında da hemşehrilerimizi yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.