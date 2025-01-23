Halil İbrahim Aşgın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile AK Parti İl koordinatörümüz Sn. Bahar Ayvazoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Sn. Yahya Çelik, Sivas Milletvekilimiz Sn. Hakan Aksu ve Tokat Milletvekilimiz Sn. Cüneyt Aldemir'in de katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ismi açıklanan AK Parti Çorum İl Başkan Adayımız Av. Yakup Alar'ı yürekten tebrik ediyor; şimdiye dek başarılı çalışmalara imza atarak bayrağı devredecek olan AK Parti İl Başkanımız Av. Murat Günay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

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