Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni Müteşebbis Heyeti’ni ağırladı.

Nazik ziyaret için teşekkür eden Başkan Aşgın, yeni OSB Müteşebbis Heyeti’nin ilimizin gelişimine ve sanayi alanındaki ilerlemelere önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Aşgın, “Yeni heyetimize başarılar diliyor, şehrimiz ve sanayimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından, karşılıklı iş birliği ve Çorum'un sanayi potansiyelini daha da güçlendirme yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi