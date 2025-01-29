İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, cihazın hizmete girmesi dolayısıyla hastaneyi ziyaret etti.

Ziyarette, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ile birlikte acil servisleri gezerek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Zehir ve beraberindeki heyet, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Seval Komut’tan LUCAS 3 sistemi hakkında bilgi aldı.

Doç. Dr. Seval Komut, LUCAS 3’ün dünya çapında etkinliğini kanıtlamış bir tıbbi teknoloji olduğunu belirterek, bu sistemin sadece referans merkezlerinde kullanıldığını ifade etti. Özellikle uzun süre kalp masajı yapılması gereken kalp durması vakalarında sistemin uluslararası kılavuzlarla uyumlu bir şekilde etkin kalp masajı sunduğunu söyleyen Komut, çoklu kalp durması durumlarında da hasta yönetiminde büyük katkılar sağladığını belirtti.

Anjiografik işlemler sırasında kesintisiz kalp masajı yapabilme özelliği ile hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini anlatan Doç. Dr. Komut, LUCAS 3’ün hastane içi ve kurumlar arası hasta nakillerinde de önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ise, teknolojinin tıp alanına sunduğu en önemli imkânlardan biri olarak LUCAS 3’ün hastaneye kazandırılmasının önemine değindi. Hastanenin tüm birimlerinde nitelikli hekim kadrosunun işlem çeşitliliğini ve hacmini arttırarak tıbbi cihaz envanterinin hızlı, etkin ve kalıcı şekilde geliştiğini kaydeden Başhekim Komut, bu cihazın hastaneye kazandırılmasında sağladıkları destek için İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık hizmetleri açısından ülke genelindeki seçkin merkezlerden biri olduğunu vurguladı. Hastanenin hekim kadrosu, tıbbi işlem çeşitliliği ve özellikli üniteleri ile bölgesel bir referans merkezi haline geldiğini dile getirdi.

LUCAS 3’ün acil servis hizmetlerine sağlayacağı katkıyı öngören Zehir, sistemin sayısının arttırılacağı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri için de benzer cihazların temin çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Zehir, Sağlık Müdürlüğü olarak, tüm sağlık tesislerinde güncel tıbbi gereksinimlerin karşılanabilmesi adına personel ve cihaz temin çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ