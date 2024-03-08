Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Aşgın, aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların, hayatın her alanında etkin olmasının “Türkiye Yüzyılı” için büyük önem taşıdığını belirti.

Belediye Başkanı Aşgın “Bu anlayışla Çorum Belediyesi olarak kadınlarımıza her alanda fırsat vermek ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak için Kadın Kültür Merkezlerimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Eğitim – öğretim çalışma ve kursları, meslek edindirme kursları, ilgi ve yetenek kursları, dil kursları, sanat kursları, spor kursları, bilgisayar kursları, dikiş – nakış kurslarıyla her yıl binlerce hanım kardeşlerimiz belediyemizin faaliyetlerine katılıyor. Bunların yanında kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Türkiye Yüzyılı başlığıyla hedeflenen yeni ve kalıcı başarıların yakalanmasına bu çalışmalarımızın önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Kadınlara her alanda destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Aşgın “Barışın yüzyılı, başarının yüzyılı, değerlerin yüzyılı, gücün yüzyılı gibi önemli başlıklar altında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve kamuoyuna duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesinde de kadınlarımız üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecektir. Geçmiş dönemde hayata geçirdiğimiz kadınlara yönelik projelerime yeni dönemde de artırarak devam edeceğiz. Kadın Emeği Çarşısı, Kadınlar Lokali, Kreş ve Aile Yaşam Merkezleri 41 projemiz arasında yer almaktadır. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ