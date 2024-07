Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, BELTAŞ bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret ederek, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Halk Ekmek’in Çorum’un farklı bölgelerindeki 42 büfesinde her gün sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlara ekmek sunduğunu belirten Başkan Aşgın, normal ekmek, tam buğday ekmeği, rol ekmek ve tost ekmeği üretiminin devam ettiğini açıkladı.

Halk Et’in ise sürekli kendini geliştirdiğini dile getiren Başkan Aşgın “Özellikle kavurma konusunda Türkiye’deki tüm Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kendi markamızı ülkemizin her yerinde satışa sunuyoruz. Bunun yanı sıra et ürünlerimizi Halk Et’te ve şehrimizde 7 farklı noktadaki Hanım Eli Yöresel satış noktalarında hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.” dedi.

Halk Et Kombinası’nın Kurban Bayramı süresinde de Çorum halkına hizmet verdiğini dile getiren Başkan Aşgın “Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen hemşehrilerimizin yanında olduk. Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesimleriyle ilgili bütün taleplere cevap verdik. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizlerin motivasyon kaynağı oldu. Halk Et ve Halk Ekmek şehrimizin yüz akı olan, gurur duyduğumuz bir kurumdur. Kendimizi geliştirerek hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.