STK ziyaretleri kapsamında S.S. Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret eden Başkan Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcılarını Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Erdoğan Çerikci ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette; Lokantacılar Odası başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Marangozlar yönetim üyesi Halit Bölükbaş’da hazır bulundu.



Belediye Başkanı Aşgın, yapmış olduğu projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, “41 kere maşallah desinler diye yeni döneme dair 41 proje hazırladık. Burada hemen hemen tüm kesimler için çok önemli projeler var. Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar herkes kendisiyle ilgili bir proje bulacak. Nasıl ki 2019’da yapacağız dediğimiz projelerin tamamına yakınını yapmayı Rabbim bize nasip ettiyse, bu sefer de 41 projemizi yaparak hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Tek amacımız Hakk’ın rızası, tek amacımız halkın duası. Bizler sadece sizlerin duasına talibiz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında kooperatif ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Başkan Çerikci, 2016 yılında kooperatifi 106 kişi ile kurduklarını ve şu anda 1400 üyeye ulaştıklarını açıkladı.

2016 yılında Çorum esnafına ilk kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Çerikci, kooperatif olarak bu zamana kadar esnafların taleplerini ellerindeki imkanlara göre karşılamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Aşgın ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Erdoğan Çerikci, kendilerine yapmış oldukları ve yapacakları projeler için başarılar diledi.