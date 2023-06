Yağışlı hava nedeni ile ertelenen Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası açılış etkinliği dün 11.00’de Millet Bahçesi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çevreci Kadeş, Çevreci Kardeş Kulübü tarafından atık ve artık malzemelerden yapılan ürünlerin sergilendiği, Çiğdem Anaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Mehmetçik Anadolu Lisesi ve Belediye Engelli Eğitim Merkezi öğretmen ile öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı giysi defilesinin renk kattığı etkinlikte protokolün oturduğu koltukların bile atık ve artık malzemelerden yapılmış olduğu dikkat çekti.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Kemal Ateş şefliğinde 8 kişilik orkestranın bestelediği Sıfır Atık şarkısı başta olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili şarkılardan oluşan konserin büyük beğeni aldığı programda Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliğinde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında 774 kilogram ile birinci olan Bahçelievler İlkokulu, 500 kilogram ile ikinci olan Bekir Aksoy İlkokulu ve 100 kilogram ile Dumlupınar İlkokulu’na ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

Çevre Haftası etkinliğine destek veren Çiğdem Anaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Mehmetçik Anadolu Lisesi’ne plaketlerini Çevre Müdürü Cemal İbrahim Yalçın takdim ederken, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen “Sıfır Atık” konulu resim yarışmasında dereceye giren Beyza Yılmaz, Gül Esin Doğan, Yusuf Demir’e ödüllerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır; Atık Materyallerden Obje Tasarım yarışmasında dereceye giren Ömer Faruk Karkıncı, Ahmet Emin Efe ve Mehmet Serhat Erdoğan’a ise para ödüllerini Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz verdi.

Bugüne kadar köyü ve çevresinde binlerce ağacın dikilmesini sağlayan Aşık Rıfat Kurtoğlu’na da plaket veren Başkan Aşgın’ın konuşmasından sonra ise gün boyu atık malzemelerden yapılan akıl oyunları, dikkat oyunları, atık ahşap, cam, tekstil, plastik gibi malzemelere boya çalışması gibi workshop çalışmalarının yer aldığı programa katılan çocuklara da bez çanta, tohum kalem, çiçek tohum seti, bez sırt çantası, bez kalemlik, şapka, sıfır atık boyama kitabı, pamuk şeker gibi hediyeler de dağıtıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın çevrenin ve doğanın insanoğluna emanet olduğunu hatırlattı. Sağlık, aile, mülk gibi emanetlere sahip çıkıldığı gibi çevreye ve doğaya da sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, “Emanete sahip çıkmak Allah'ın emri. Biz nasıl ki diğer emanetlere Allah'ın emri olduğu için sahip çıkıyor, gerekeni yapıyorsak, çevreye ve doğaya da sahip çıkmak zorundayız. Bu isteğe bağlı değil. Eğer sahip çıkamazsak çevreyi ve doğayı koruyamazsak çevrenin intikamı çok acı oluyor” diye konuştu.

Çorum'da kısa süre önce yağış nedeniyle problemler yaşandığını hatırlatan Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorun olan birkaç noktaya gittiğimde her birinde şunu hayal ettim: Bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önce, 100 yıl önce buradan dereler akıyordu. Burada söğüt ağaçları vardı, doğa vardı. Önceden de yağmur yağıyordu ama doğa kendini absorbe edebiliyordu. Ne yaptıysak biz yaptık, insanoğlu yaptı. Şu an dünyada birçok doğal felaket var. Bütün felaketlerin tek bir sebebi var, o da biz insanoğlu. Emanete sahip çıkamadığımız için doğaya, çevreye sahip çıkamadığımız için yeterince yeşillendiremediğimiz için, dereleri imara açtığımız için, yolları beton, binaları beton, her tarafı beton yaptığımız için bütün suç, bütün günah bizde. Bunun çözümü de bizde”

Dünya Çevre Günü'nde yapılan etkinliklerin toplumun çevre bilincinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Aşgın, “İnşallah bu tür çalışmalar bizi insanoğlunu sallayacak ve kendimize getirecek, 'Biz ne yapıyoruz, bu doğa bize emanet. Yine nehirler çağlayıp aksın, yine her taraf yemyeşil olsun, su temiz olsun, çevre, doğa, kalbimiz temiz olsun.' diye düşünmemize vesile olsun” ifadelerini de kullandı.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları ile Çorumlulara teşekkür ederek her gittikleri yerde ilimizin temizliğine vurgu yapılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Aşgın, Belediye olarak “Sıfır Atık” başta olmak üzere doğa ve çevre konusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.