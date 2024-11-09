Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde konuşan Aşgın, “Bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyum atanmasında devletin ve milletin yanındayız. Bir taraf olunacaksa bizim tarafımız bellidir. Devletin kararı neyse biz o kararın arkasındayız” dedi.

30 Ekim’de CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı’nın görevden alındığını kaydeden Aşgın, “Terör örgütü mensuplarıyla 600’kez, KCK yöneticisi Remzi Kartal’la da 14 kez görüşme yapmış. Bu görevden alınmayacaksa kim görevden alınacak?

4 Kasım’da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden alındı. Kayyumu bahane ederek aziz milletimize hakaretler devam ediyor. Bu süreci terörize edenleri de kınıyorum.

Ahmet Türk, Kobani davası kapsamında 10 yıl hapis cezası almış. Mahkeme kararını vermiş. Batman Belediye Başkanı’nın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş. Halfeti Belediye Başkanı ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden el çektirilmiş.

Şimdi bu kayyumlarla ilgili 31 Mart 2024’de 1406 belediye başkanı seçilmiş. 5 tanesi kayyumla muhatap. Devlet durup dururken kayyum atamaz. Terörle mücadele noktasında her zaman devletimizin yanında durduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ