5 yılda yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla 17.500 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Aşgın, “Yakın zamanda Bahabey Caddesi’nin altyapısı güçlendirildi. Atık su hattı yenileme ve yağmur suyu çalışması kapsamında, 1000 metre uzunluğunda, 500 mm ve 300 mm çapında atık su hattı ve 200 metre uzunluğunda 600 mm çapında yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde de 490 metre uzunluğunda 1200 mm çapında betonarme boru imalatı tamamlandı” dedi.

İKİ BÖLGEDE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Çorum Belediyesi ekiplerinin iki ayrı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Aşgın, “Sakarya 2. Cadde’den Eşrefhoca Caddesi’ne uzanan 1200 mm çapında 500 metrelik betonarme boru çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Bu çalışmanın devamında Söğütlüevler 2. Sokak ile Osmancık Caddesi arasında 350 metre 1200 mm yağmur suyu çalışması yapılarak 3 noktada göllenmelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Binevler 3. Cadde’de ise 500 metre uzunluğunda 600 mm’lik boru çalışması devam ediyor” dedi.

“SIRADA ETİ CADDESİ VAR”

Yağmur suyu problemlerinin önüne geçmek için altyapı çalışmalarının hızla devam ettiklerini belirten Aşgın, “Bahabey Caddesi’nden inen seli önlemek için Kale Mahallesi Eti Caddesi’nde 500 metre uzunlukta 1200 mm’lik yağmur suyu, devamında Ata 1. Sokak’ta 600 metre uzunlukta 1000 mm yağmursuyu hattı çalışmasının 13 milyon TL’ye ihalesini gerçekleştirdik, çalışmamıza yakın zamanda başlayacağız.” dedi.

“SEL RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren şehrin altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Sel ve taşkın risklerini en aza indirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 5 yılda 17 bin 500 metre yağmur suyu hattı yaparak büyük bir adım attık. Bu projelerimizle birlikte, şehirdeki yağışların getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefledik” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK