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Bu gelişme üzerine TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 17 bin 803 lirayı getirmesi bekleniyor. İşçi temsilcisinin önerisi kabul edilirse zam oranı yüzde 56'yı aşacak.

Asgari ücret zammında pazarlık için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak komisyon 4 toplantı yapıp nihai kararını verecek. Önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılması planlanıyor.

6 AYLIK ENFLASYON

BEKLENTİSİ % 37.76

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadı sürecin başından beri çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirtiyor. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

HESAP DEĞİŞTİ

Bu zamana kadar yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyona refah payının eklenmesi ve zammın yüzde 45-50 aralığına çekileceği konuşuluyordu. Ancak Bakan Işıkhan dün asgari ücrete tek zam sinyali vermesinin ardından hesap değişti.

IŞIKHAN: “TEK

ZAM OLACAK”

Bakan Işıkhan hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." dedi.

ZAM ORANI % 56'YI AŞTI

Bu gelişme üzerine asgari ücrette bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 17 bin 803 lira gündeme geldi. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına bu rakamı getirmesi bekleniyor. Eğer komisyon bu rakamı kabul ederse asgari ücrete yüzde 56,14 oranında zam yapılacak.

(haberler.com)