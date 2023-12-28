Asgari ücretin net 17 bin 2 TL olarak açıklanmasını ardından bir açıklama yapan Emek Partisi İl Başkanı Özünel, “Hükümet yanlısı, sermayenin sesi sarı sendikacıların yönettiği sendikalar; işçilerin tepkilerini görmezden gelemeyerek titrek açıklamalarda bulunuyor. Şimdi açıklanan, açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan, sefalet düzeyinde, 17.002 liralık asgari ücretle, milyonlarca işçi ve emekçinin aileleriyle birlikte geçinmesini istiyorlar. İşçiler ve emekçiler asgari yaşama ve asgari ücrete mahkûm değildir. İnsanca yaşama ve çalışma koşulları için birleşerek mücadele ettiğimizde durumu değiştirebiliriz. Daha önce metal işçileri, tekstil ve dokuma işçileri, TPI işçileri imzalanan sözleşmeyi değiştirdiler, mücadeleyle ek zam almayı başardılar. İnsanca yaşanacak, 4 kişilik ailenin ihtiyacını karşılayacak bir asgari ücret, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Emekçilere sefalet ücretini reva görenler, asgari ücreti belirlerken bir emekçinin ve ailesinin, kültür ve sanat faaliyetleri için gerekli olan harcamaları ise hiç hesaba bile katmıyorlar. Asgari ücretin tüm bu ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yoksulluk sınırının üzerinde belirlendiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı bir düzen ancak işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesiyle mümkün olabilir. Şimdi bunun için birleşme ve mücadele zamanı” dedi.