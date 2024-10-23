

İL İL YENİ ASGARİ ÜCRET Mİ GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM'de sunacağı 2025 yılı bütçesinin "fiyat istikrarını destekleyen, tasarruflu bir yapı öngören, 'istikrar ve rehabilitasyon' bütçesi" olduğunu söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Bunların başında da asgari ücret geliyor. Yeni asgari ücret için açıklamalarda bulunana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz il bazındaki farklı satın alma gücü olduğunu vurguladı.

Bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, "Memurlarla ilgili süreç belli kurala bağlanmış, toplu sözleşme çerçevesinde işliyor. Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret kamunun tek başına belirlediği ücret değil. Üçlü mekanizma var. Metropollerde özellikle soruyorum 'Ne kadar ücret veriyorsunuz?' diye. Genelde asgari ücretin üzerinde bir noktaya gelmiş durumda" dedi.

MÜZAKERELER YAPILACAK

Yılmaz, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili olarak da şöyle konuştu, "Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecek. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz.

Yılsonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

Bölgesel asgari ücret uygulaması, geçtiğimiz yıl Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (KOSAM) yayımladığı bir raporla dikkat çekmişti.

ÇORUM 4'ÜNCÜ BÖLGEDE OLUR

Bu rapor, Türkiye'yi altı bölgeye ayırarak her bölge için farklı asgari ücretler belirlenmesi ile bölgelere göre bir asgari ücret tablosu sundu.

KOSAM raporuna göre, büyükşehirler ve Anadolu'daki farklı iller arasında belirgin farklar öngörülüyordu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller için önerilen asgari ücret miktarı 17 bin 103 TL olarak hesaplandı.

Dördüncü bölgede yer alan Çorum, Amasya, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir için önerilen ücret 13 bin 682 TL olarak hesaplandı.