Aşdağul Beldesi'ne giderek Belediye Başkanı Mehmet Çelik'i ziyaret eden Ahlatcı, daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe alınan itfaiye aracının teslimatını gerçekleştirdi. Ayrıca, belde de doğalgaz çalışmalarının başladığını müjdeledi.

Ahlatcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün gönlümüzdeki yeri ayrı olan Aşdağul’da hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşdağul Beldemize hamdolsun eli boş gelmedik. Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe aldığımız itfaiye aracını Aşdağul’la buluşturduk. Ayrıca söz verdiğimiz gibi güzel Aşdağul’umuzda doğalgaz çalışmalarını da başlatıyoruz. Sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkâr olmak bizim için şereftir” şeklinde konuşurken, 14 Mayıs seçimleri için de “Aşdağul’un yiğit evlatları da doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)