Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 110 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 25 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 20 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 740 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Operasyonlar sırasında 3 adet el bombası, 3 tabanca, 1 makinalı tüfek, 4 av tüfeği olmak üzere toplam 8 ateşli silah, 8 şarjör, 567 fişek, 206 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 149 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 4 araca toplam 125 bin 261 lira idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi