Çorum'da yapılan asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve yasaklı maddeler ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Ekim-7 Kasım 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 115 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 25 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 11 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 968 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek olmak üzere toplam 7 ateşli silah, 1 kesici-delici alet, 6 şarjör, 191 fişek, 746 sentetik ecza maddesi, 235.7 gram esrar ve 28.59 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 708 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 16 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi