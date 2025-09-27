Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 19-26 Eylül 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 115 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 21 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 710 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 5 ateşli silah, 3 şarjör, 19 fişek, 191 sentetik ecza maddesi ve 1 adet cop ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 352 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 11 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi