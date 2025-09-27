Kaza, Alaca ilçesi Sanatlar Sokak kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile 19 TZ 314 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS