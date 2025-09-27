20 Eylül’de ilçe merkezindeki bir kahvehanede yemek yiyen İzzet Erdoğan (68), lokmanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Erdoğan, yoğun bakımda 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.