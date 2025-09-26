Alınan bilgiye göre, Enes Alaca, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Alaca’nın ölüm haberini alarak yaya halde olay yerine gelen yakınlarına bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan A.Ş., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.