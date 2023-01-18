Öte yandan 8 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamının aydınlatılarak toplamda 3.272 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Asayiş olayları, icra edilen şok yol kontrolleri ve huzur güven uygulamalarında 45 tabanca, 74 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca ve 432 mühimmat yakalanarak, 134 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. ‘Jandarmanın Dedektifleri’ olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 1.201 şahıs yakalandı” denildi.

14 TERÖR ZANLISI YAKALANDI

Çorum’da terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 FETÖ/PDY, 2 DHKP-C ve 7 THKP/C olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanırken, KOM olayları kapsamında 264 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 1.136 şahıs hakkında işlem yapılırken, 10 şahıs ise tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 1 adet kalaşnikof tüfeği, 1 adet mavzer tüfeği, çeşitli çaplarda 5 adet tabanca, 10 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 244 adet mühimmat ele geçirildi.

(Haber Merkezi)

