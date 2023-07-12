Çorum İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Çorum Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Özgür Koçak, Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Veli Nayman ve aile hekimleri katıldı.

Aile Hekimleri adına konuşan Dr. Veli Nayman, Aile Sağlığı Merkezleri’nin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunduğunu, son 5 yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında, ASM giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kaldığını belirtti.

Nayman, “Birçok aile hekimi, ebe, hemşire asli kadrosuna dönmüş, birçok ASM kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta artan personel giderleri sebebiyle birçok ASM personel işten çıkarmaktadır.

Son 5 yıl içerisinde; Resmi TÜFE artışı %331, asgari ücret artışı %611, Kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya gelmiştir.

5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan %17.55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve ASÇ’lerin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir” dedi.

EK ÖDEME İVEDİ OLARAK TAVANA YANSITILMALIDIR

“05.07.2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir” diyen Nayman, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan hem aile hekimleri hem de ASÇ’lerin ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak % 100 arttırılmalı, eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak %50 arttırılmalı, ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle %50 acil olarak arttırılmalı,

Sosyo ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı %100 arttırılmalı, destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı, destek ve Teşvik ödemesinde Aile sağlığı çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı %3’den %21’e çıkarılmalı, ASÇ’ler için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hak ediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli, Aile hekimleri ve ASÇ’lerden alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran en fazla %20’yi geçmemelidir” ifadelerini kullandı..